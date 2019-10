Todtnau Bürger mussten ihre Häuser verlassen

Durch die vorliegende Gefahrensituation in der prognostizierten Falllinie der zwei Einzelpositionen hat die Stadt Todtnau am Mittwochabend die Bewohner der im akuten Gefahrenbereich liegenden Häuser aufgefordert, diese zu verlassen. Die betroffenen Bürger mussten in Ferienwohnungen oder Hotels umziehen, die Kosten für die Unterkunft trägt die Gemeinde.

Gestern fand eine Ortsbegehung mit einer Fachfirma statt, die die Gefahrensituation begutachtet hat.

Die Firma begann sofort mit den Absicherungsmaßnahmen, die Koordination und notwendigen Vorbereitungen wurden in die Wege geleitet. Die Arbeiten, die insgesamt zirka sechs Wochen dauern, werden in zwei Abschnitte aufgeteilt (Abschnitt 1: Sicherung des Fels im Bereich Haldenweg, Beginn Gisibodenstraße, Abschnitt 2: Sicherung Fels im Bereich obere Gisibodenstraße). Für die Umsetzung werde zeitweise auch der Einsatz eines Hubschraubers erforderlich werden, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung Todtnau.

Nach Abschluss des Abschnitts eins, der zirka zwei bis drei Wochen dauern werde, könnten die Bewohner in dem Gefahrenbereich ihre Häuser wieder beziehen, heißt es weiter. Die Freigabe der Wohnungen erfolgt schriftlich durch das Ordnungsamt, wie die Verwaltung mitteilte. Nach Abschluss des zweiten Sicherungsabschnitts können auch die Gebäude im oberen Bereich der Gisibodenstraße wieder genutzt werden. Es wurden alle evakuierten Bürger gebeten, die Adresse ihrer zwischenzeitlichen Unterbringung bei der Stadt Todtnau zu melden, damit weitere Informationen beziehungsweise zu gegebener Zeit die Aufhebung der Anordnung zugestellt werden können.