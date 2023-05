Todtnau Bürgermeisterkandidat stellt sich vor

Schon viele Stadträte, Ortsvorsteher und Bürger hatte Fiedel bei den Besuchen der Fraktionen in den vergangenen drei Wochen getroffen, am Montag nun hatte er zu einem Informationsabend in die Todtnauer Eisdiele eingeladen. Rund 20 Bürger waren gekommen, um die Vorstellung des engagierten Kommunalpolitikers zu erleben.

Mitgestalten als Motivation

Er komme aus einer politischen Familie, sein Großvater Walter Gutmann war von 1966 bis zur Eingemeindung im Jahr 1974 Bürgermeister von Aftersteg. Fiedel selbst war zehn Jahre im Ortschaftsrat Aftersteg und fünf Jahre im Todtnauer Gemeinderat tätig, zunächst für die Freien Wähler, heute ist Fiedel Mitglied in der CDU. Er trete jedoch parteiunabhängig an, betonte er. Seine Motivation sei das Mitgestalten: „Ich möchte nicht nur zuschauen oder hier und da meckern, sondern mich einbringen in die kommunale Politik“, sagte er. Bereits im Alter von 20 Jahren gründete Fiedel mit drei Kollegen die „Unabhängige Jugend Todtnau“, eine Unterorganisation der „Freien Wählervereinigung Todtnau“. Dies war damals sein Einstieg in die Kommunalpolitik.