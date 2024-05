Persönliche Zeitreise

So bot Wagner eine Reise durch verschiedene Musikrichtungen, kommentierte sein Programm selbst und lieferte zu jedem Stück seinen ganz persönlichen Bezug. Er erinnerte etwa daran, welche weiteren Stücke in den jeweiligen Genres bereits aufgeführt wurden. Da kam eine Menge zusammen. Er erinnerte auch an die Taktstockübergabe seines Vorgängers Willi Beckert am 27. April 1991 – also fast genau vor 33 Jahren.

Mit dem für alle Register rhythmisch sehr anspruchsvollen Stück „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé begann er sein letztes Konzert als Dirigent. Mit „Fantastica“ von Profimusiker Martin Scharnagel ging es weiter. In den Bereich Unterhaltungsmusik fällt das Medley „The King“ mit den bekanntesten Melodien von Elvis Presley. Einen ganz besonderen Bezug hat Wagner zu „Buglers Holiday“, dem Stück, bei dem er 1989 selbst noch als einer von drei Trompetern als Solist auftrat. Dieses Mal waren Roland „Paule“ Walleser, Nico Asal und Nick Lorenz die extrem flotten Solisten. Ob sie besser waren als jene vor 35 Jahren? Diejenigen, die dabei waren, könnten ja vergleichen, scherzte Wagner.