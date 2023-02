Todtnau Einbruch in den Waldkindergarten

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei hielten sich mindestens zwei Personen in dem Bauwagen auf, welche dort wohl auch ihr Nachtlager aufschlugen. Dazu hebelten sie die Notausgangstür auf und heizten den Ofen an. Auch eine Scheibe wurde eingeschlagen. Aufgrund der Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen zwei 25 bzw. 31 Jahre alte Männer, die wohnsitzlos sein und sich illegal in Deutschland aufhalten sollen. Der momentane Aufenthaltsort der beiden Männer ist nicht bekannt.

Beim dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.