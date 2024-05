Todtnau: Feuerwehrneubau in den Startlöchern

Beschlossen wurde in der Sitzung auch der Auftrag für den Winterdienst in den Todtnauer Ortsteilen wie Muggenbrunn, Geschwend oder Brandenberg, in denen nicht der städtische Bauhof den Winterdienst übernimmt. Wie Bauamtsleiter Klaus Merz informierte, seien die Verträge mit externen Dienstleistern einheitlich gestaltet und neu vergeben. Auch die Beauftragung von Brückenprüfungen, die alle fünf Jahre stattfinden müssen, wurde in der Sitzung des Bauausschusses beschlossen. Es handelt sich in diesem Fall um 28 der insgesamt 71 Brücken.