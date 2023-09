Todtnau/Freiburg/Rothenkirch Zahoransky: Kampf für die Zukunft

Der Werkzeug-und Formenbauer Zahoransky will seinen Standort Rothenkirchen im Vogtland verkaufen, teilt die IG Metall mit. Während sich die 75 Mitarbeiter am dortigen Standort wehren und einen Sozialtarifvertrag fordern, formiert sich auch am Hauptsitz in Todtnau sowie am Standort Freiburg Widerstand. „Der Verkauf ist nur gut, wenn die Beschäftigten am Standort Rothenkirchen eine Zukunft haben. Wie es für die Menschen an einem Standort läuft, das betrifft alle Standorte. Die Beschäftigten stehen gemeinsamen für ihre Zukunft“, sagt Norbert Göbelsmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Lörrach und Freiburg.