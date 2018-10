Todtnau Gelungene Hurstaktion in Schlechtnau

Bei herrlichem Herbstwetter fand am Samstag ein Bürgeraktion mit der Fasnachtsgesellschaft Schlechtnau zur Offenhaltung der Landschaft statt. In zwei Gruppen wurden im Bereich entlang der Wiese und im Berg entlang des Grünbächleweges gehurstet. Auch der kameradschaftliche Teil kam nicht zu kurz. Der Ortschaftsrat Schlechtnau bedankt sich bei den zahlreichen freiwilligen Helfern. „Mit Hand und Maschineneinsatz wurde wieder gemeinsam für das Ortsbild eine schöne Maßnahme durchgeführt. Wir freuen uns auf die nächsten Aktion im Herbst 2019“, so die Ortschaftsräte. Foto: zVg