Todtnau Gerast: Führerschein weg

Auch am vergangenen Wochenende war die Polizei an den Motorradstrecken präsent. In den Abendstunden des Freitags überwachte die Polizei im Landkreis Waldshut den Verkehr an der L 146 am Äulemer Kreuz und auf der B 500 bei Waldhaus.

Am Samstag und am Sonntag richtete die Polizei Kontrollstellen im Landkreis Lörrach ein, so im Bereich Gersbach und auf der B 317 bei Todtnau-Fahl.