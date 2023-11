Todtnau: Gewappnet für den kommenden Winter

Alpinski in allen Längen

Kaum hatte der Vorsitzende des Skiclubs, Stefan Asal, die Türen geöffnet, stürmten Jugendliche und Eltern mit Kindern in den Innenraum, in dem sonst hochglanzpolierte Autos ausgestellt sind, um ein Schnäppchen für den Wintersport zu ergattern. Alpinski in allen Längen, Langlaufski, Skischuhe, Stöcke, Snowboards, Helme oder Schlitten – insgesamt 480 Artikel standen hier zur Verfügung. Gute Gebrauchtware, aber auch einige Neuware gab es, für Kinder außerdem eine große Auswahl an Winterbekleidung.

Vor dem Gebäude brutzelten Skiclubmitglieder Grillwürste, und auch in der Innenstadt am Narrenbrunnen gab es am Stand des ältesten Skiclubs Deutschlands Gebratenes und Gebackenes. „Wir sind rund 25 Leute, die sich um den Skibasar, die Verpflegungsstände und das Laserschießen kümmern“, informierte der Skiclub-Vorsitzende Stefan Asal.