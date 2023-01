Todtnau Guggen bringen Halle zum Beben

Zum mittlerweile 14. Mal veranstaltet die Guggenmusik Los Chrachos am kommenden Samstag, 21. Januar, in der Silberberghalle in Todtnau das legendäre Guggeinferno. In diesem Jahr handelt es sich um ein ganz Besonderes - die Gugge feiert an diesem Abend ihr 22-jähriges Bestehen.