Todtnau In Rekordzeit ins Ziel

Der alljährlich vom Skiclub Todtnauberg organisierte Gaudilauf vom Seebuck am Feldberg zum Ziel in Todtnauberg war in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie als langzeitiger Wettbewerb ausgelegt. Zwischen dem 7. Februar und dem 11. April konnten die Teilnehmer mit freigewählter Ausrüstung die rund neun Kilometer lange Strecke zurücklegen, wobei in diesem Jahr die Alpinskifahrer auf der frei wählbaren Route deutlich im Vorteil waren. Die Strecke durfte mehrmals gefahren werden, die beste Zeit wurde gewertet.

Skiclub-Präsidentin Anke Schneider, die auf Tourenski als Elfte in 47 Minuten im Ziel ankam, freute sich über die große Teilnehmerzahl. 49 sportlich motivierte Menschen, einige Familien darunter, nahmen im Laufe dieser neun Wochen die Herausforderung an, so viele wie lange nicht. „Wir wollten die Leute dazu bringen, sich zu bewegen, das war offensichtlich erfolgreich“, sagte Anke Schneider bei der Preisverleihung.