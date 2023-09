In der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental ist es mittlerweile schon zur Tradition geworden, am letzten Sonntag der Sommerferien eine Bergmesse zu feiern. In diesem Jahr fand diese Messe auf der Bergalm Gisiboden statt und wurde wieder von vielen Familien und Einzelpersonen besucht. Pfarrer Helmut Löffler zelebrierte die Messe bei herrlichem Sonnenschein gemeinsam mit Pfarrer Hubert Freier. Mit ihnen zusammen standen Ministranten aus allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit am Altar. Der Gottesdienst wurde von der Stadtmusik Schönau musikalisch gestaltet. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Adolf Rombach dankte am Ende allen Mitwirkenden für die ansprechende Feier.