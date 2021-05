Todtnau Natur als Erlebnisraum aufwerten

Alle Ortsteile der Bergwelt Todtnau sind dazu aufgerufen, bestehende und geplante Projekte des jeweiligen Ortsteils, die für eine Aufnahme in das Projekt Bergnaturschauplätze in Frage kommen, in einer Karte einzutragen und mit einem kurzen Beschreibungstext den Projektleitern zur Verfügung zu stellen.

In Todtnauberg geht es um die Bergbauhistorie und das Thema „Berg Welt Wasser“. Ortschaftsrat Bernd Schneider hatte die Präsentation bereits am Montagabend im dritten Bürgerdialog gezeigt. Hier geht es um Anlagen und Schauplätze, die bereits vorhanden sind, und um neue Ideen zum Thema Wasser. Denkbar wäre eine virtuelle Schnitzeljagd, die am Wasserfall beginnen könnte, die Veranschaulichung eines Wasserkraftwerks, die Installation eines Wasserrads am Weg zur Bergwachthütte, die Aufwertung der Wassertret­stelle und Integration in den Vitalparcours, ein Wasserlabyrinthspiel und vieles mehr, das mit dem Thema Wasser in Verbindung steht.

Das Thema Bergbauhistorie könnte mittels Informationstafeln auf Originalschauplätze hinweisen. Der Bergmannsbrunnen und -platz soll aufgewertet werden. Der Brunnen soll mit einem Steintrog erneuert werden, die Bergmannsskulptur ist als Holzfigur vorhanden. Die originalen Stolleneingänge, zum Beispiel Richtung Schindelbächle, oder die „Erzbrust“ sind bisher nicht touristisch aufbereitet, auch ist ein originaler, jedoch restaurierungsbedürftiger Erzmühlstein vorhanden.

Dies alles soll in ein Informationsnetzwerk zum Thema Bergbauhistorie integriert werden. Fördergelder in Höhe von 9000 Euro wurden hierfür aus dem Maßnahmenprogramm Naturpark Südschwarzwald genehmigt.