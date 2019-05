Todtnau Neue Drehleiter präsentiert

Bereits zum Frühschoppenkonzert der Stadtmusik Todtnau am Vormittag war das Gelände rund um das Gerätehaus gut gefüllt. Neben der interessierten Bevölkerung waren auch zahlreiche Abordnungen von Wehren aus der Nachbarschaft nach Todtnau gekommen. Neben dem Fuhrpark der Abteilung Stadt standen auch die neu beschafften Fahrzeuge der Abteilungen Aftersteg und Muggenbrunn zur Besichtigung parat.

Höhepunkt des Tages war dann am Nachmittag die Übergabe der neuen Drehleiter mit der fachlichen Bezeichnung DLAK 23/12 durch den stellvertretenden Bürgermeister Franz Wagner an Abteilungskommandant Gerd Henseleit mit symbolischer Schlüsselübergabe. Das Fahrzeug ist in Wirklichkeit kein Neufahrzeug, sondern wurde von der Herstellerfirma Rosenbauer in Karlsruhe nach bereits zwölf Dienstjahren optisch und technisch generalüberholt und soll nun rund 20 Jahre Dienst in Todtnau verrichten. Wagner unterstrich in seiner Ansprache die hohe Investition der Stadt von rund 335 000 Euro in den Schutz der Bevölkerung. Da es sich um ein Gebrauchtfahrzeug handelt, gab es keinerlei Zuschüsse.