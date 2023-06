Todtnau Neuer Kandidat für Todtnau

Schon zehn Mal kandidiert

Vor allem in der Ortenau ist er als Bürgermeisterkandidat bekannt, dort hatte er schon mehrfach kandidiert, etwa in Lauf oder in Sasbach. 2022 kandidierte er auch im Wiesental und zwar in Hasel, wo er bei der Wahl aber keine Stimme erzielte. Insgesamt kandidierte er schon zehn Mal. Tschany ist im Hausmeister- und Reinigungsbereich tätig und hält als Hobbyzüchter Schafe, Ziegen und Gämse. In bisherigen Wahlkämpfen legte er das Augenmerk auf den Tierschutz und versprach des Öfteren einen Teil seines Bürgermeister-Gehalts zu spenden.

Antreten wird Tschany gegen Oliver Fiedel aus Aftersteg, der bereits am ersten Tag der Bewerbungsfrist seine Kandidatur bekannt gab und seitdem auch sehr aktiv im Wahlkampf unterwegs ist.