Todtnau Schnell und unbürokratisch helfen

Spendenaufruf stößt auf offene Ohren

Auf offene Ohren stießen die Initiatoren dabei sowohl bei Privatpersonen als auch bei Firmen. „Die Leute sind sehr spendabel, wenn sie das Vertrauen haben, dass ihr Geld sinnvoll eingesetzt wird“, so Bauers Erfahrung.

Und dafür steht die Todtnauer Corona-Hilfe. Grundsätzlich ist der Ablauf so, dass sich Sophia Bauer und ihre Mitstreiter in unregelmäßigen Abständen zusammensetzen und besprechen, welche in Not geratenen Personen in welchem Ausmaß mit den gesammelten Geldern, die auf einem eigens eröffneten Bankkonto zusammengeführt werden, unterstützt werden. Zum Teil sind hilfsbedürftige Bürger der Corona-Hilfe aufgrund der sozialen Kontakte bekannt. Bauer: „Man weiß, welche Familien Hilfe brauchen, welche Kinder Unterstützung brauchen.“

Dennoch hat die Todtnauerin das Gefühl, dass immer wieder Menschen unter dem Wahrnehmungsradar der Corona-Hilfe bleiben. Deshalb ihr Appell: Wer immer in der derzeit schwierigen Situation Bedarf nach finanzieller Unterstützung hat, wer kaum über die Runden kommt, wer besonders unter den Einschränkungen leidet, wer es nicht mehr schafft, sich und seine Kinder zu versorgen, soll sich nicht scheuen und die Corona-Hilfe um Unterstützung bitten.

Zu Beginn der Pandemie seien die Hilfsbedürftigen in der Stadt noch sehr zögerlich gewesen, Finanzhilfen in Anspruch zu nehmen, „die Anfangszeit war ziemlich zähflüssig“, erinnert sich Bauer. Jetzt, in der zweiten Welle, sei dies anders.

Hilfe wird mittlerweile viel stärker angenommen

Dies bestätigt auch Thomas Honeck. In der ersten Welle sei das Angebot nur zaghaft in Anspruch genommen worden, dies habe sich mittlerweile deutlich geändert. Bisher hat die Todtnauer Corona-Hilfe rund 12 000 Euro an Bedürftige vergeben, wie der für die Finanzen zuständige Wolfgang Geis berichtet.

„Man kann leider nicht allen helfen, aber man muss es dort tun, wo es einem im Moment notwendig erscheint“, lautet Sophia Bauers Credo. Meist geht es um punktuelle Hilfen wie etwa das Finanzieren von neuer Winterkleidung und Schuhen für die Kinder von Familien, die sich diese Investition nicht leisten können. Die Corona-Hilfe plant aber auch, jeweils 1000 Euro für die Standorte der Gemeinschaftsschule in Todtnau und Schönau zur Verfügung gestellt, wenn der Schulbetrieb wieder anläuft – und zwar konkret für die „Schülerspeisung“, wie Sophia Bauer es nennt. Das Geld soll Kindern zugute kommen, denen es die Eltern nicht ermöglichen, das Essensangebot in der Mensa wahrzunehmen. Man wolle verhindern, dass diese sich weiter von einem nicht nur körperlich, sondern auch sozial wichtigen Angebot ausgeschlossen fühlen müssen.

Engagieren will sich die Corona-Hilfe auch bei der aktuell in Todtnau anlaufenden Organisation von Impfaktionen. Bei etwaigen Gemeinschaftsfahrten zu Impfzentren will man die Kosten übernehmen.