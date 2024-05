Rückblick: Diese waren unter anderem das gute Abschneiden der Biathleten auf nationaler Ebene, das ausgerichtete Regiorennen am Seebuck im Bereich Alpin und die Skiausfahrt im April, teilt der Verein mit. Aufgrund des mäßigen Winters mussten viele Rennen verschoben oder abgesagt werden. Aber auch abseits der Pisten wurde einiges in Angriff genommen: Hallentraining der Kinder und Schüler, Erwachsenen-Hallentraining, Skiausfahrt, Hochgebirgswanderung, Verpflegungsstation am Ultrabike-Marathon und das Vereinsfest auf der Schlegelbachhütte. Allerdings mussten aufgrund von Schneemangel auch einige Aktivitäten abgesagt werden: Skikurs, Steinwasen-Cup und der Skitour Revival-Sprint wie anno 1896.

Biathlon: Die Talentschmiede Biathlon konnte im Winter 2023/2024 weitere Erfolge verzeichnen: Die Starter hatten Wettkämpfe auf regionaler und nationaler Ebene, bei denen sie ihr Bestes gaben und immer wieder auf dem Treppchen zu sehen waren, teilt der Verein mit. Trotz wenig Schnee sei es eine herausragende Saison für die Notschrei-Biathleten gewesen. Elias Asal wurde gebührend verabschiedet, da er sich entschied, seine Karriere zu beenden.