Todtnau Skifahren wie im Jahr 1896

Diese Entwicklung hat den ältesten existierenden Skiclub Deutschlands, den Skiclub Todtnau, auf die Idee des coronakonformen Wettbewerbs gebracht. Was liegt näher, als sich seiner in diesem Jahr 130-jährigen Geschichte bewusst zu werden und sich die ersten Wettbewerbe in den Gründungsjahren als Vorbild zu nehmen?, heißt es.

Der erste Skilift wurde erst im Jahr 1906 in Schollach in Betrieb genommen. In der Zeit davor war der klassische Skilauf angesagt, mit Läufen vom Tal hinauf zum Berg. Beurkundete Wettbewerbe von 1896 geben die Strecke vom Feldberger Hof, zum Bismarkturm bis zum Feldberggipfel und zurück an. „Skilauf wie anno 1896“ ist denn auch das Motto der Tourenski-Challenge. Diese führt von Fahl über das Her­zogenhorn und zum Feldbergpass.

Wie man teilnimmt

Interessierte laufen im Zeitraum von Februar bis April (vorausgesetzt Schnee ist ausreichend vorhanden) die vorgegebene Strecke und zeichnen ihren Lauf mit einer Tracking-App auf. Nach ihrer Tour erstellen sie einen Screenshot mit Strecke und Zeit und senden diesen zusammen mit einem eigenen Bild auf der Strecke an zeitnahme@skiclub-todtnau.de. Auf der Seite www.skiclub-todtnau.de wird jeden zweiten Samstag (20. Februar, 6. März, 20. März) eine Zwischenergebnisliste veröffentlicht. Am 3. April wird die Endergebnisliste online gestellt. Zu gewinnen gibt es Gutscheine vom Treffpunkt Todtnau für die ersten drei Gesamtsieger. Zusätzlich werden bei jeder Veröffentlichung der Zwischenergebnislisten unter den Teilnehmern noch drei Gutscheine im Wert von 20 Euro zum Einkauf in den Mitgliedsbetrieben des Treffpunkts Todtnau verlost. Mit den Gutscheinen will der Skiclub Todtnau die Partner vor Ort unterstützen. Die Teilnahme an der Challenge ist kostenfrei. Sollte es zu einer Öffnung der Skilifte kommen, wird die Challenge direkt abgebrochen. Informationen zur genauen Strecke und Bedingungen unter www.skiclub-todtnau.de.