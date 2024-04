Todtnau: Skivergnügen Ende April: Wenn die Bretter die Welt bedeuten

Immer weiter... Foto: Gabriele Hauger

Lächelnde Gesichter

Lächelnde Gesichter gab es denn auch zuhauf. Dynamische Läufer im Profi-Outfit, Mädelsgruppen, Papa, Opa und kleine Enkelin: Sie alle klickten sich die dünnen Bretter an. Gespurt sind am Samstag Notschrei- und Stübenwasenspur. Also los. Geht es am Anfang auf der top präparierten Spur noch recht belebt zu, wird es ruhiger, je weiter man nach oben gleitet. Das Weiß am Boden, Tannenwipfel rechts und links, die Stille unterbricht nur das regelmäßige Gleiten der Ski und wunderbares Vogelgezwitscher. Mütze und Halstuch braucht kein Mensch!