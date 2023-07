Todtnau Sommerfest in Todtnau: Schlendern und Zeit für Geselligkeit

Großes Speisenangebot

Lange Schlangen bildeten sich vor den verschiedenen Ständen, ob süß oder salzig, für jeden Hunger war etwas dabei. Eis, Kaffee und Kuchen fanden ebenfalls reißenden Absatz, besonders die Schattenplätze waren bei den mobilen Essensanbietern gefragt, hier waren dann Würste, Crêpes oder Burger gegen Ende des Festes ausverkauft.

Die schnellen Ananas-Schäler. /Ulrike Jäger

„Es war mächtig was los, und es herrschte allgemeine Begeisterung“, freute sich Gerhard Asal, seit fast zehn Jahren Vorsitzender des Gewerbevereins „Treffpunkt Todtnau“. Der Name ist Programm, und das Sommerfest immer wieder ein beliebter Ort, um sich in Gesprächen auszutauschen, in den Geschäften zu schnuppern oder sich zu informieren, etwa über den geplanten Neubau der Bergwacht auf dem Feldberg. Das Fest sei eine tolle Plattform für diese Präsentation, das mache es auch so interessant für die Gäste, sagte Asal. Während die Sonne ihren Beitrag zu diesem kunterbunten Fest leistete, bot der Springbrunnen vor dem Rathaus für die Kinder eine tolle Abkühlung.

Es gab Burger vom Eicherüttehof. /Ulrike Jäger

Eine lange Schlange beim Crêpes-Stand. /Ulrike Jäger

Aber auch Hüpfburg und Kinderschminken waren bei den kleinen Gästen beliebt, ebenso wie die Wasserspiele der Jugendfeuerwehr. Hier musste mit einem Wasserstrahl ein Luftballon zum Platzen gebracht werden. Und auch ins Feuerwehrauto durften die kleinen Besucher steigen.