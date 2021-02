Todtnau Tourist-Info künftig beim Wasserfall

In diesem strategischen Kontext stünden die Verlegungen der TI von Muggenbrunn an den Notschrei (mit Info-Terminal in Muggenbrunn), von Todtnau aus dem „Haus des Gastes“ in das geplante Biosphärengebäude, und in Todtnauberg – sollte das Projekt Hängebrücke verwirklicht werden – könnte die TI in das Gebäude am Zugang zur Hängebrücke integriert werden.

Sieben Tage in der Woche – im Gegensatz zu sonst fünf – wäre dann Personal präsent und könnte von den Mitarbeitern des Besucherzentrums der Hängebrücke unterstützt werden. Ein gastronomisches Angebot ist dort nicht vorgesehen, die öffentlich zugänglichen Toiletten würden vom Betreiber der Hängebrücke betreut.

Ein Splitten der Touristinfo mit Personal im Kurhaus und am Wasserfall sei aus Kostengründen angesichts einer Förderung nicht möglich, eventuell käme ein ergänzendes Info-Terminal im Kurhaus in Frage, erklärte Brünner auf eine entsprechende Anfrage.

Die Beteiligung am Bau der Tourist-Information wird mit Kosten von 320 000 Euro kalkuliert. Die Verträge mit dem Betreiber seien auf 50 Jahre ausgelegt. Die Förderung über das Tourismusinfrastrukturprogramm liege bei 50 Prozent, der Eigenanteil der Stadt steht mit 160 000 Euro bereits im Haushalt 2021. Eine Amortisierung fände durch zu erwartende Einnahmen aus dem Gesamtprojekt Wasserfall (Wasserfallportal und Hängebrücke) mit entsprechender Infrastruktur statt. Dieses Geld könne jedoch nicht, so ein Vorschlag aus dem Publikum, für eine – renovierte – Touristinfo im Kurhaus verwendet werden.

Die jetzige TI sei für den Ort kein Aushängeschild, so Claudia Steinhardt, Regionalleiterin der Touristinfo Bergwelt Todtnau und Todtmoos, und an der Hängebrücke könne man sehr gut eine gezielte Besucherlenkung vornehmen. Im Rahmen des touristischen Gesamtkonzepts Wasserfall ist, wenn die Brücke kommt, auch eine Verbesserung der Wege-Infrastruktur geplant.

Aus dem Publikum kam die Frage nach der weiteren Verwendung des Kurhauses. Hier seien Gelder vorgesehen, um das Kurhaus zu erhalten und neu zu beleben, so Brünner. Ein Besucher merkte an, dass er ein Verkehrskonzept vermisse, und dass die Parkplätze rund um die Hängebrücke kaum ausreichen würden, ein anderer stellte generell die Frage in den Raum, ob sich das touristische Verhalten von Gästen angesichts der Pandemie nicht völlig verändern würde.

Das Projekt sei ein touristisches Highlight, von dem die ganze Region profitieren würde, sagte Ortschaftsrat Fredi Boch. Die Architektur des nicht sehr großen geplanten Gebäudes beschäftigte die Besucher ebenfalls; hier sei jedoch noch kein endgültiger Plan beschlossen, so die Ortsvorsteherin.

In der Ortschaftsratssitzung stimmten sieben Räte für die Verlegung der Touristinformation, ein Bürgervertreter enthielt sich der Stimme.