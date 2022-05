Todtnau-Geschwend (jä). Eine ausgestellte Uniform des Musikvereins im Eingangsbereich zur Elsberghalle, in der am Wochenende das Frühlingsfest mit Blasmusik des Musikvereins Geschwend stattfand, wies auf eine geplante Neuerung hin. Auf einem Aushang wurde die Erklärung geliefert: Der Musikverein Geschwend wird demnächst in neuer Kleidung auftreten. Nach 24 Jahren und fast 1000 Auftritten habe die aktuelle Uniform ausgedient. Die Verbundenheit mit dem Hochschwarzwald und der Tradition, hier eine Tracht zu tragen, habe den Musikverein dazu bewogen, keine neue Uniform zu entwerfen, sondern eine Tracht. In Anlehnung an eine „Geschwender Tracht“ aus den 1930er Jahren soll die neue Tracht entstehen. So würde die Tradition aus dem Schwarzwald hier wieder aufleben.