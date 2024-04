Todtnau: Verein investiert tausende Euro in Bad

Vorsitzende Silvia Lorenz und der zweite Vorsitzende Christoph Buck blickten bei der Hauptversammlung zurück. An jedem Samstag und Sonntag stellte man zehn Rettungsschwimmer für die Badeaufsicht, weshalb kein zweiter Bademeister nötig war. In weiteren 115 Arbeitsstunden kümmerte sich der Verein um das Mähen des Rasens, die Reinigungsarbeiten und die Vorbereitungen auf die Saison.

Neuer Kiosk-Betreiber

Eine Herausforderung war der ehrenamtliche Kioskbetrieb, 2023 war der Kiosk ohne Pächter. Selbstgebackenes, Kaffee und Wurstsalate bot der Verein an. Die Bademeister verkauften Getränke und Eis. Die Situation werde sich in der kommenden Saison wieder zum Positiven wenden: Norbert Kamp, der bereits in Fahl einen Kiosk betreibt, wurde als neuer Pächter gewonnen, worüber sich Lorenz erfreut zeigte.