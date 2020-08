Todtnau Waghalsiger Ritt über Schotterpisten

Profi- und Hobby-Mountainbiker stellten sich der anspruchsvollen Tour durch die Ferienregion Hochschwarzwald, die erstmals auch durch die Gemeinde Todtnau führte. Ziel der Schlussetappe war die Badische Staatsbrauerei Rothaus in Grafenhausen.

Besucher waren weder beim Start noch im Ziel zugelassen, und auch an der Strecke wie in Todtnauberg am Scheuermatt gab es nur ganz vereinzelte Gäste am Streckenrand. Bei der Haarnadelkurve am Scheuermattlift wachten die Mitglieder des Malteser Hilfsdienstes aus Konstanz, die mit 16 Helfern das Rennen begleiteten, über den waghalsigen Ritt über die Schotterpiste. Diese zweite Etappe am Freitag hatte eine Distanz von 66 Kilometern mit 2050 Höhenmetern, die dritte am Samstag war mit fast 80 Kilometern die längste Strecke und bot 1920 Höhenmeter.