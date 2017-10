Todtnau Waldkindergarten muss umziehen

Todtnau (vw). Der Waldkindergarten Wurzelzwerge traf sich kürzlich zu seiner Hauptversammlung. Ein hervorstechendes Thema dabei: Der Waldkindergarten muss umziehen.

Auf der Hoh, wo der Waldkindergarten seit Beginn zu Hause ist, will die Stadt Todtnau bis zu zehn Bauplätze schaffen. Der Verein ist schon auf der Suche nach einem neuen Standort und es wurden auch schon einige konstruktive Gespräche mit der Stadt geführt. Sabine Steinebrunner, die als Vertreterin des Bürgermeisters anwesend war, informierte den Verein, dass bis 2019 keine Baumaßnahmen beginnen werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Sitzung war die Abstimmung über die Beitragserhöhung. Durch die deutliche Zunahme der Geschwisterkinder entstehe dem Verein eine Einbuße von rund 4000 Euro, hieß es in der Sitzung. So stimmten die Eltern einstimmig einer Beitragserhöhung ab dem 1. Januar 2018 zu, die wie folgt aussehen wird: für das erste Kind 110 Euro, für das zweite Kind 98 Euro, für das dritte Kind 80 Euro und für das vierte Kind 48 Euro.

In seinem Rückblick erinnerte Christoph Buck an die Teilnahme am Weihnachtsmarkt sowie am Weihnachtsbasar auf dem Feldberger Hof sowie an die Teilnahme am Naturparkmarkt. All dies seien wichtige Einnahmequellen für den Verein. Auch die Verhandlungen mit der Stadt seien erfolgreich gewesen und der Verein konnte eine Anhebung der Kostenbeteiligung durch die Stadt von 63 auf 72 Prozent erreichen.

Eine vorgeschlagene Satzungsänderung, dass bei wichtigen Entscheidungen künftig nur noch zwei statt drei der Vorstandsmitglieder den Vorstand vertreten sollen, wurde einstimmig abgelehnt.

Ein besonderer Dank von Christoph Buck ging an die scheidenden Eltern für ihr großes Engagement für den Verein und den Kindergarten. Kindergartenleiterin Petra Eckert gab einen bunten Rückblick über das vergangene Kindergartenjahr mit einer Bilderschau.

Wahlen

In der Versammlung wurde ein neues Vorstandsteam gewählt. Da der bisherige Vorsitzende Oliver Gloth sein Amt abgab, wurde der zweite Vorsitzende Christoph Buck einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Zum neuen zweiten Vorsitzenden wurde Georgio Calvi einstimmig gewählt. Zu neuen Kassenprüfern wurden Anja Buck und Ralf Ruch gewählt.