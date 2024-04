Todtnau: Weniger Einnahmen aus dem Forst

Neuer Kommandant

Vor einem Monat wurde in der Generalversammlung Adrian Wasmer als Kommandant der Feuerwehrabteilung Präg-Herrenschwand gewählt. Der Gemeinderat hat diese Wahl durch die Bestellung auf fünf Jahre bestätigt.

Eigenbetriebe

Der Jahresabschluss der Eigenbetriebe schloss 2022 mit einem kleinen Fehlbetrag von 9000 Euro ab. Die Übernahme des Fehlbetrages in die Bilanz wurde einstimmig beschlossen.

Die vielen Fragen führt die unerfreuliche finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs des Pflegeheims: Der Jahresfehlbetrag liegt bei 589 000 Euro. Das Defizit soll in einem Plan-Ist-Vergleich aufgearbeitet werden – erst danach sei man gewillt, den Abschluss zu behandeln, machten die Räte deutlich.

Pizza und Politik

Der Vorschlag zu „Pizza und Politik“ aus der Bürgerschaft wurde positiv aufgenommen. Die Verwaltung aber sieht sich aufgrund der Arbeitsbelastung außer Stande sich zu beteiligen. Mit dem Projekt sollten junge Wähler zur Teilnahme an den Kommunalwahlen gewonnen werden. Die CDU-Fraktion verwies in diesem Zusammenhang auf ihre Kandidatenvorstellungen in allen Ortsteilen.

Urkunde zum Jubiläum

Positiv zur Kenntnis genommen wurde die als Bild gezeigte Urkunde zur Erwähnung der Ortschaft Todtnau vor 999 Jahren.

Sie soll Teil der Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Bestehen im nächsten Jahr sein. Ein Besuch im Kloster Murbach, wo sich die Urkunde befindet, ist angedacht.