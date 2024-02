Todtnau: Wie man im Notfall richtig handelt

Foto: Verena Wehrle/Verena Wehrle

Das DRK bot aus Anlass der Übergabe im Gemeindesaal am Samstag eine Einführung in das Gerät ein und damit verbunden eine Auffrischung in Erster Hilfe. „Wir wollten die Scheu abbauen, das Gerät in die Hand zu nehmen und wollten, dass die Bürger wissen, wie sie es im Notfall bedienen“, sagt Petra Walleser, Vorsitzende der Trachtenkapelle Brandenberg. Mit der Spende hätten beide Vereine auch zeigen wollen, dass sie sich auch sozial engagieren, so Walleser.