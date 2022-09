Von Christoph Schennen

Todtnau. Stefan Läufer vom Büro „Fahle Stadtplaner Partnerschaft“ stellte das Projekt noch einmal kurz vor und ging auf die nächsten Schritte zur Realisierung ein. In der Nähe des Hotels „Lawine“ in Fahl sollen 25 ein- bis zweigeschossige Urlaubsunterkünfte in Holzbauweise entstehen. Bis zu 130 Personen sollen dort laut Läufer in einigen Jahren übernachten können. Der Stadtplaner betont: „Das Gebiet ist gut angebunden an Fahl, den Skilift und an das Wanderwegenetz.“ Das Feriendorf werde sich „natur- und landschaftsverträglich in die Wiesenlandschaft integrieren“, versicherte der Stadtplaner. Als Referenz dient das Feriendorf Meerleben an der Ostsee. Läufer kündigte eine Bürgerinformationsveranstaltung zu dem Projekt für Oktober an. Im Gemeinderat wurde das Projekt im September 2019 bereits ausführlich vorgestellt.