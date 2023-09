Todtnauberg Attacke wegen Strafzettel

Ein Falschparker hat am Sonntag auf Parkplatz eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts angegriffen. Die Frau hatte dem Mann einen Strafzettel ausgestellt – dieser soll die Frau daraufhin am Kragen gepackt und den Strafzettel in ihre Kleidung gesteckt haben, so die Polizeimeldung. Danach entfernte er sich. Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist bekannt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz beim Waldlehrpfad in Todtnauberg.