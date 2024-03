Eine weiße Schneedecke liegt in den Höhenlagen des Oberen Wiesentals. Das Bild zeigt Todtnauberg. In der Nacht auf Mittwoch sowie am Mittwochvormittag hat es geschneit. Mit den warmen Temperaturen in den vergangenen Tagen hatte man sich bereits auf den Frühling eingestellt und auch die ersten Pflanzen blühten. Doch es mag wahrscheinlich nur ein kurzes Winter-Intermezzo sein. In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen wieder. Erst in der Nacht zum Dienstag soll es erneut schneien. (Quelle: Bergfex).