Todtnauberg: L(i)ebenswert spart für ein neues Großprojekt

Fokus auf Bergbau

Dieses Prinzip soll laut Vorstand auch in den kommenden Jahren verfolgt werden, denn man möchte zuvorderst das Projekt „Schauplätze Bergbau in Todtnauberg“ um weitere Stationen am Stolleneingang Schindelhalde, am Radschert, an der Erzbrust sowie am berühmten Schatzstein erweitern. Auf diese Weise möchte man einen zentralen Bestandteil der Todtnauberger Ortsgeschichte sowie -kultur für Einheimische wie Gäste wieder viel stärker aufleben lassen. Hierzu sei vor wenigen Wochen ein Förderantrag beim Biosphärengebiet Schwarzwald gestellt worden, sodass die weitere Planung im Idealfall mit 70 Prozent bezuschusst wird, informiert der Bürgerverein.