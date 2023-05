Todtnauberg Stübenwasenlift: Ganzjahresbetrieb geplant

106 Sessel vorgesehen

Wie das RP mitteilt, soll dort eine Vierer-Sesselbahn als Ersatz für den bestehenden Schlepplift errichtet werden. . Damit soll ein Umstieg vom reinen Winterbetrieb auf einen Ganzjahresbetrieb gelingen. Zum Einsatz sollen 106 Sessel ohne Wetterschutzhauben kommen. Für die Sesselbahn ist im Winterbetrieb eine Beförderungskapazität von 2035 Personen in der Stunde sowie im Sommerbetrieb eine Kapazität von 763 Personen in der Stunde vorgesehen.

Maßnahmen zum Ausgleich

Die naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen sollen im näheren Umfeld stattfinde, schreibt das RP in seiner Mitteilung. Sie sollen lediglich Flächen von Grundstücken betreffen, die sich im Eigentum der Stadt Todtnau oder des Liftbetreibers befinden. Der Betreiber, die Stübenwasenlift GmbH & Co KG hat auch ein Besucherlenkungskonzept entwickelt, so das RP.