Todtnauberg: Volleyballer messen sich im Schnee

Ab in den Schnee: Erstmals in Deutschland gibt es eine eigene Turnierserie für die jüngste und kälteste Variante des Volleyballspiels. In Todtnauberg wird am 27. und 28. Januar der zweite Tourstopp der German Snow-Volleyball Tour ausgerichtet. Dabei messen sich die besten Spieler im Snow-Volleyball und sammeln wichtige Punkte für den Saisonhöhepunkt: die fünften German Snow-Volleyball Championships in Oberstaufen.