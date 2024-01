Als ein Höhepunkt im Hochschwarzwald präsentiert sich die Todtnauer Hängebrücke „Blackforestline“ an der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit – der CMT in Stuttgart. An zwei Tagen – am Mittwoch und Donnerstag – ist die Brücke am Gemeinschaftsstand der Hochschwarzwald Tourismus (Halle 6, Stand B62) präsent, informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.„Unsere Brücke begeistert Jung und Alt mit der perfekten Mischung aus Naturerlebnis, Abenteuer und Freiheitsgefühl. Wir freuen uns daher auf ganz viele Messebesucher, die wir für diesen einzigartigen Ausflug nach Todtnau begeistern können“, sagt Standortleiterin Tanja Dreier. Neben viel Zeit für Gespräche bringt sie Maskottchen Ria Reh mit in die Messehalle – das ideale Motiv für ein paar Erinnerungsfotos. Für Blackforestline-Projektleiter Roland Haag ist die Präsenz auf der CMT der optimale Start ins neue Tourismusjahr 2024. „Die Vielfalt der Messe inspiriert und weckt Urlaubsträume. Und wir zeigen am Gemeinschaftsstand, dass der Hochschwarzwald dafür das beste Reiseziel ist“, sagt Haag. Erst 2023 eröffnet, ist die Hängebrücke bereits jetzt eines der beliebtesten Ausflugsziele im Hochschwarzwald, heißt es in der Pressemitteilung.