Todtnauer Wasserfall: Wanderer verunglückt

Zwei Bergretter stiegen von oben in den Weg ein, um den genauen Einsatzort zu lokalisieren. Nach kurzer Suche konnten sie den Verunglückten finden und die notfallmedizinische Erstversorgung übernehmen. Aufgrund des Verletzungsmusters mit Verdacht auf Wirbelsäulentrauma entschieden die Ersthelfer, den Patienten aus dem steilen Gelände liegend auszufliegen. Ein Rettungshubschrauber wurde daher nachalarmiert. Ein Luftretter der Bergwacht Schwarzwald war bereits vor Ort und konnte mit dem Notarzt ins Gelände geflogen und per Winde zum Patienten abgelassen werden. Der Patient wurde in den Luftrettungssack verlagert und dann per Winde aus dem Gelände transportiert. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz wurde er in den Hubschrauber umgelagert und anschließend in die Klinik geflogen.