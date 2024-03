Trachtenkapelle Aitern: Mit der Jugend geht es vorwärts

So auch beim Jahresrückblick der Vorsitzenden Roland Pfefferle und Dirk Kiefer. Sie gaben auch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr mit Veranstaltungen wie dem Tanz in den Mai, verschiedene Kurkonzerte, das Badische Oktoberfest und natürlich zum Abschluss das Jahreskonzert, teilt der Verein in seinem Bericht mit. Ein weiterer Höhepunkt wird die Konzertreise in die Heimat des Dirigenten, Noah Ruoff, nach Calw sein. Protokollführerin Lena Asal ließ das Vereinsjahr 2023 noch einmal ausführlich Revue passieren.