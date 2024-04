Trachtenkapelle Brandenberg: Taktstock geht nach 33 Jahren in andere Hände über

Es war ein turbulentes Jahr bei der Trachtenkapelle Brandenberg; dies wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Mit 75 Anlässen hatten die Musiker so viele Termine wie schon lange nicht mehr, berichtet der Verein. Aber auch das kommende Jahr wird turbulent – mit einer herausstechenden Veränderung. Denn beim Jahreskonzert am 4. Mai wird Dirigent Kurt Wagner nach rekordverdächtigen 33 Jahren den Taktstock an Axel Friedrich weitergeben, einen Musiker aus den eigenen Reihen. In der Versammlung gab es lang anhaltende stehende Ovationen für Wagner, heißt es in der Mitteilung des Vereins.