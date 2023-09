Emmely Kaiser hat am Samstag an den Super Sprint Schweizer Duathlon Meisterschaften in der Kategorie 18 bis 19 Jahren in Zofingen teilgenommen. Nach 2,5 Kilometer Laufen, fünf Kilometer Radfahren und nochmals 2,5 Laufen Laufen wurde Emmely in ihrer Kategorie als Schweizer Duathlon Meisterin 18 bis 19 gekürt. Die Schweizer Junioren Duathlon Meisterschaften wurden anlässlich der Powermans-Duathlon Weltmeisterschaften am Sonntag als Side-Event am Samstag ausgetragen.