Triple-Konzert in Schopfheimer Stadthalle: 150 Musiker begeistern über Stunden

Die „Serenade op. 22“ von Derek Bourgeois bewegte sich in anspruchsvollen elf Achtel-Takten, die dem Stück einen großen Reiz verschafften und zu einem furiosen Höhepunkt führten. Das Werk von Markus Götz „Trust in Music“ mit einem brillanten Flügelhornsolo von Philipp Grether begeisterte das Publikum, das sich mit jubelndem Spontanapplaus bedankte. Hier stellte der Komponist im Rahmen eines starken Pop-Grooves sein persönliches Lieblingsinstrument, das Flügelhorn, in den Vordergrund und schuf eine eingängige Ballade.