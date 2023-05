Trompete und Orgel Strahlender Glanz im Kirchenschiff

Die kurzen Variationen von Hans-Uwe Hielscher über das populäre Traditional „Amazing Grace“ waren ein einschmeichelndes Hörerlebnis, mit Flügelhorn, gestopfter Trompete, einem weichen Lento, einem jazzigen Rezitativ, einem Gershwin-haften synkopierten Allegro und einem raketenmäßig abgehenden Vivace.

Obwohl die Kombination Orgel-Trompete sehr beliebt ist, scheint es wenig Originalwerke für diese Besetzung zu geben. Es sind meist Bearbeitungen, und Klomp selber trägt einiges dazu bei. So hat er aus vier eigentlichen Orgelstücken amerikanischer Komponisten eine „Suite américaine“ für Trompete und Orgel eingerichtet, bei der sich die Interpreten teilweise die Stimme teilten. Mahni ging in diesen Melodien richtig auf. Klomp, der hier rhythmisch die Führung übernahm, konnte zudem in ein paar weiteren kürzeren Orgelsolowerken mit fantasievollen Registrierungen überzeugen.

Pfingstkonzert war trotz Sommerwetter gut besucht

Die Zugabe war ein Arrangement des Spirituals „Go tell it on the mountain“, das unter „Komm, sag es allen weiter“ im Gesangbuch (Nr. 225) zu finden ist. Carsten Klomp hat es für sich und seinen Sideman an der Trompete in temperamentvollem Swing-Stil umgeschrieben.

Die Stadtkirche war bei diesen schwungvollen virtuosen Ventilen und Registern sehr gut besucht, was sogar die Interpreten angenehm überraschte. Hatten sie doch befürchtet, dass an Pfingsten und bei dem Sommerwetter kein Mensch kommt – von wegen!