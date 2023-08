Trottoirfest in Rheinfelden Fécamp steht bei Fest im Vordergrund

Kulinarische und musikalische Leckerbissen

Den Gästen stand in den drei Tagen nicht nur wieder ein vielfältiges kulinarisches Angebot zur Auswahl, sondern es wurden ihnen mit Livemusik nonstop auf den zwei Bühnen in der Kurve Güter- und Alte Landstraße sowie auf der großen Showbühne auf dem Friedrichplatz abwechslungsreiche musikalische Leckerbissen dargeboten: Am Freitagabend standen Anna Lu mit ihrer Band sowie die Formation „Wälderwahn“ auf den Bühnen, am Samstag begeisterten „Six 4 You“ und „Rockin’ Carbonara“ das Publikum und am Sonntag gaben „Shed 67 Band“ sowie „Skyline“ Kostproben ihres Könnens. Viele Gäste tanzten zur Musik.

Latschari-Zügle begeistert nicht nur die Kinder

Apropos Musik: Natürlich gehörte der Auftakt zur Eröffnung des Festes traditionell einer Rheinfelder Gruppe. Die Latschari-Musiker begleiteten den Countdown zum Fassanstich durch Schirmherr Eberhardt, was dieser mit drei routinierten Hammerschlägen souverän bewältigte. Für die jungen Besucher hatte der Trottoirfest-Verein einen Kindernachmittag mit Bastel- und Spielecke am Samstag organisiert sowie Kasperle-Theater am Sonntag; außerdem gab es wieder ein Kinderkarussell sowie weitere Fahrgeschäfte und das Latschari-Zügle begeisterte übrigens nicht nur die Kinder.