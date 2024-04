TSV Kandern: Ringer sind in die Oberliga aufgestiegen

Die Ringer können inzwischen auf eine hohe Anzahl Nachwuchssportler zurückgreifen und insgesamt auf eine hervorragende Kinder- und Jugendarbeit blicken. Bei ihnen werde nicht nur mit hervorragenden sportlichen Erfolgen, sondern auch mit zahlreichen Aktivitäten außerhalb des Sportbetriebs, wie zum Beispiel einer Rafting-Tour, gepunktet.

Abteilung Tischtennis

Gerd Bolanz aus der Abteilung Tischtennis berichtete in Vertretung für Michelle Jehle, dass die Spielsaison noch nicht beendet sei und lud zum Doppelturnier am 27. April in der Sporthalle ein. Im Spielbetrieb wurden bisher unterschiedliche Platzierungen in den Tabellen erreicht. Während die erste Mannschaft gegen den Abstieg in der Bezirksliga kämpft, spielt die zweite Mannschaft um den Aufstieg in die Kreisklasse A. Bei der dritten Mannschaft in der Kreisklasse C und der U19-Mannschaft in der Kreisliga sei noch Potenzial für gute Platzierungen.

Finanzen

Als wichtigste Einnahmequelle, jedoch auch als große Kraftanstrengung wurde sowohl von den Turnern als auch den Ringern der Budenaufbau und die Bewirtung am Budenfest bezeichnet.