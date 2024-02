Turnen: Entscheidung an den Ringen

Nach zwei Wettkämpfen steht der ESV mit einer weißen Weste da. War der Sieg zum Auftakt in Freiburg gegen die WKG TT Freiburg/Schonach noch erwartbar, so war der 259,10:257,75-Punktsieg in der heimischen Humboldthalle gegen die WKG Schwarzwald-Baar doch eine Überraschung. „Dass es so gut läuft, hätte ich nicht gedacht“, freute sich Trainer Denis Bär.