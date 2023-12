Turnen: Feuer und ein artistischer Held der Lüfte

Strapaten sind Requisiten der Luftartistik. Es handelt sich dabei um zwei Bänder, die an der Decke, einem Motor oder einem sonstigen Hängepunkt befestigt sind und an denen akrobatische, häufig sehr kraftvolle und dynamische Figuren gezeigt werden. Oft befindet sich eine Lasche zum Einhängen von Armen oder Beinen am unteren Ende. An den Strapaten hängend, werden verschiedene akrobatische Darbietungen ausgeübt, zum Beispiel Drehungen oder Fälle. Vergleichbare Übungen sind auch mit weiteren Geräten, wie beispielsweise Trapez, Vertikaltuch oder Vertikalseil möglich.

Ein Kanon wirdakrobatisch inszeniert

AkroLaVida ist eine Showgruppe junger Artistinnen, die 2002 gegründet wurde und seitdem mit Akrobatik- und Feuershows begeistert. Entstanden aus einem Wahlfach „Akrobatik“ am Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben, ist die Gruppe heute im Turnverein Markt Schwaben in der Turnabteilung angesiedelt.

Bei der Show „Akrobatischer Kanon“ wird der knapp 400 Jahre alte Kanon von Anton Pachelbel auch akrobatisch inszeniert. Bei diesem Stück darf sich das Publikum zurücklehnen und die Seele durch die sanfte, perfekt synchrone Interpretation des Kanons streicheln lassen. Ganz anders ist es bei der Feuershow: Hier interpretiert AkroLaVida die treibende Musik des fünfzig Jahre alten Rocksongs „Fire“, und das Element Feuer wird sicht- und spürbar. Das Vorbeizischen der Feuerfackeln, das Lodern der Flammen und die Artistinnen „mitten im Feuer“ ergeben ganz besondere Momente und eine faszinierende Stimmung. In Kombination mit der beat-genauen Interpretation der Musik und der erstaunlichen Synchronität der schwingenden Fackeln ist die Show beeindruckend und einzigartig. Weitere Informationen: www.turngala.de.