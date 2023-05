Turnen Grandioser Erfolg

In einem spannenden Wettkampf mit acht Mannschaften aus dem Badischen Turnerbund setzten sich die Turner Jonas Killy-Huß, Mats Erbacher, Arno Becherer, Aurelius Sommer und Markus Kural in der Altersklasse M12/13 in einem spannenden Duell mit 0,3 Punkten gegen den Konkurrenten TV Bühl durch und belegten sensationell den ersten Platz. Auch in der Einzelwertung ging der Sieg nach Weil. Markus Kural war in diesem Wettstreit der beste Turner.

Ebenfalls höchst erfolgreich waren die Turner des ESV Weil in der Altersklasse M10/11, wo sieben Mannschaften aus Baden um den Titel kämpften. Janosch Andris, Luis Bänziger, Yann Létinois, Rico Mauz und Silas Kural schafften mit starken Leistungen an den Geräten den Sprung aufs Podest. Am Ende belegten sie den dritten Rang und mussten sich lediglich den Turnern aus Bühl und Lahr geschlagen geben. In der Einzelwertung erreichte Yann Létinois als bester Turner aus Weil den vierten Rang., verpasste lediglich um 0,05 Punkte Rang drei.