Turnen: Mit bewährten Kräften geht es weiter

Wie schon in den vergangenen Jahren herrschte sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag große Harmonie und Einigkeit. Aber es wurde auch deutlich, dass es immer schwieriger wird, tatkräftige Mitglieder zu finden, die auch bereit sind, im Ehrenamt tätig zu sein.

Drei Stellen blieben nach den Neuwahlen am Nachmittag fast schon traditionell unbesetzt. Neben dem Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit und Kultur bleibt auch das Amt des Vorsitzenden für Leistungssport weiterhin unbesetzt. Außerdem sucht der MHTG händeringend immer noch nach einem Fachbereichsleiter für Gerätturnen männlich. Doch auch ohne diese unbesetzten Ämter leistet der MHTG unter der Führung von Dieter Meier immer wieder hervorragende Arbeit, was vom BTB-Vorstandsmitglied Werner Bezikofer in seinem Grußwort ausdrücklich betonte: „Das Ehrenamt muss Spaß machen. Die Arbeit muss auf mehrere Köpfe verteilt werden. Der MHTG macht dies vor“, lobte der Vorsitzende des Hegau-Bodensee-Turngaus.