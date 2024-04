Wenngleich in der Öffentlichkeit am prominentesten vertreten, besteht die TSch keineswegs aus Triathlon allein. Gerade im vergangenen Jahr neugegründet wurde eine Kinder-Tischtennismannschaft, die sich bereits gut etabliert hat und an Wettkämpfen teilnimmt, freut sich der Verein in seinem Versammlungsbericht. Auch die Kurse im Bereich Rückengesundheit, Schwimmen und Kraulen, die auch für Nichtmitglieder offen sind, würden rege genutzt.

Knappe Hallenplätze

Trotz knapper Hallenplätze versuche man, weitere Angebote im Jugend- oder Seniorenbereich zu schaffen. „Wer Lust hat, ein sportliches Angebot in diesen Bereichen auf die Beine zu stellen, kann sich gerne melden“, ermuntert der Verein in diesem Zusammenhang.