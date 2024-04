TV Haltingen: Besondere Ehrung für Reinacher

Rückblick

Nach wie vor sei „alles runter gefahren“, berichtete Reinacher. Fünf Teilnehmer hätten am Dreiländerlauf teilgenommen. Es fand eine Schüler-Weihnachtsfeier in der Märkter Halle statt sowie ein Kuchenverkauf am Weihnachtszauber im Gasthaus „Hirschen“. Erfolgreich sei die Kooperation mit dem FV Haltingen gewesen, mit dem ein „Sporttag für Kinder und Jugendliche“ veranstaltet wurde.