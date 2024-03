TV Inzlingen: Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Rückblick

Knapp 40 Übungsleiter und Trainer kümmern sich um die zahlreichen Trainingseinheiten aller Altersklassen. Bis zu sechs Gruppen sind zum Teil parallel in der Erstelhalle am Start. „Das sind dann 40 Kinder, die von acht Übungsleitern begleitet werden“, fasste Isele zusammen. Was zudem beeindruckt: Von den 1098 Mitgliedern (Stand Ende 2023) sind ein Fünftel unter 14 Jahre alt.

Mit der Teendance-Gruppe des SV Inzlingen sowie den Liga-Turnern des ESV Weil am Rhein wurde der Eröffnungsabend des Schlosspokalturnens unter dem Motto „Tausendundeine Nacht“ abgerundet. Die Wettkämpfe wurden von zahlreichen Sportlern aus dem Turngau und der Schweiz gut besucht.