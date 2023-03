Ukraine-Hilfe Hilfsgüter erreichen ihr Ziel

Jetzt berichtete er seinen Mitstreitern – darunter Kinderschutzbund, Autohaus Böhler und viele Spender – über die aufregende Tour, die an einem Sonntag um Mitternacht begann und an der deutschen Grenze beinahe beendet gewesen wäre. Aber der Reihe nach. Am Anfang stand der Aufruf in der Zeitung an die Bevölkerung, sich an der guten Sache für die Leidtragenden des Krieges in der Ukraine zu beteiligen. Als Lkw-Fahrer Manfred Walter selbst vorm Hieber-Markt in Schopfheim stand, schoben großzügige Menschen gleich ganze Einkaufswagen mit haltbaren Lebensmittel hinüber zum Warenlager des Autoparks Böhler. Dort packten fleißige Hände die Sachen um auf Paletten. So waren die ersten sechs Paletten voll gestapelt.